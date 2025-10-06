Лучшие роли Джейсона Стетхема, сделавшие его звездой мирового кинематографа

Джейсон Стетхем — актер, чье имя стало практически отдельным жанром. Увидел его в титрах и сразу понимаешь: впереди будут драки, погони, британский юмор и обязательное «один против всех». При этом сам Стетхем — многогранный актер, который играет не только кулаками, но и умеет шутить над собой и снимать напряжение одним прищуром. В его фильмографии хватает как громких боевиков, так и неожиданных драм. «Газета.Ru» собрала лучшие фильмы с Джейсоном Стетхемом.