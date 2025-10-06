Омский «Авангард» сыграет с уральской командой в концепции «Мы хозяева Сибири»

В понедельник, 6 октября, «Авангард» в Омске сыграет заключительный матч домашней серии, где его соперником будет «Автомобилист». На ТВ его покажут на «Матч ТВ», и «12-м канале», начало в 19:30.
Особая интрига нынешней игры будет то, что за «Автомобилист» сейчас играет бывший лидер атаки «ястребов» Рид Буше. Он перешел туда в межсезонье. Интересно и омским болельщикам посмотреть на него, и сам игрок будет здесь иметь, скорее всего, повышенную мотивацию. Так как «Авангард» расстался с ним по собственной инициативе.
С 15 очками в 12 матчах «Автомобилист» сейчас занимает третье место в конференции «Восток», «Авангард» — второе место в общей таблице КХЛ.
В истории чемпионатов СССР, России и КХЛ две этих команды сыграли 122 раза. У Омска 52 победы, у уральцев 59, 11 раз соперники в своих матчах расходились миром. Общее соотношение шайб — 399:345 также в пользу «Автомобилиста».
Букмекеры дают на этот матч такой расклад: на победу «Авангарда» в основное время коэффициент 1,78, на успех гостей это 4,15. Победа Омска в каком-либо раскладе (основное время, буллиты, овертайм) оценивается в 1,45, победа «Автомобилиста» в 2,90.
«Авангард» решил провести матч в стилистике и под девизом хоккейного противостояния Урала и Сибири.
«6 октября встречаем гостей с Урала гордо и уверенно на своей территории!», — так написали в клубе в новости-анонсе об игре.
Ранее мы сообщали, что другой экс-лидер «ястребов», Владимир Ткачев, набрал свой юбилейный, 400-й балл по системе «гол + пас» в чемпионатах КХЛ.