Омский «Авангард» сыграет с уральской командой в концепции «Мы хозяева Сибири»

Особая интрига нынешней игры будет то, что за «Автомобилист» сейчас играет бывший лидер атаки «ястребов» Рид Буше. Он перешел туда в межсезонье. Интересно и омским болельщикам посмотреть на него, и сам игрок будет здесь иметь, скорее всего, повышенную мотивацию. Так как «Авангард» расстался с ним по собственной инициативе.