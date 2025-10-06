В Хабаровске полиция провела рейды по ночным клубам после жалоб жителей

В ходе проверки двух ночных клубов серьёзных нарушений у посетителей выявлено не было. Однако инспекторы по делам несовершеннолетних задержали троих подростков, которые находились на улице после 22 часов без сопровождения взрослых. На их родителей составили административные протоколы.