В Хабаровске полиция провела рейды по ночным клубам после жалоб жителей

В Хабаровске сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии провели серию рейдов в Центральном районе города. Мероприятия прошли около ночных клубов на улице Муравьёва-Амурского, на которые поступали многочисленные жалобы от местных жителей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Горожане жаловались на шум, драки и агрессивное поведение нетрезвых посетителей этих заведений. Во время рейдов полиция выставила металлические ограждения и проверяла посетителей на предмет наличия запрещённых веществ и предметов.
В ходе проверки двух ночных клубов серьёзных нарушений у посетителей выявлено не было. Однако инспекторы по делам несовершеннолетних задержали троих подростков, которые находились на улице после 22 часов без сопровождения взрослых. На их родителей составили административные протоколы.
Также полиция изъяла около 40 бутылок самодельного алкоголя, который продавался посетителям под видом плодово-ягодных настоек. Пробы алкоголя будут направлены на экспертизу для проверки их качества и соответствия законодательным требованиям.