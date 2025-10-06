Трудовая книжка в Казахстане: в Минтруда сделали важное напоминание

Кроме того, как напомнил спикер, в соответствии с Социальным кодексом РК трудовой стаж за период до 1 января 1998 года для отчисления пенсионных выплат по возрасту подтверждается также трудовой книжкой, а при отсутствии трудовой книжки или соответствующей записи в ней устанавливается на основании документов, подтверждающих сведения о работе, либо решения суда.