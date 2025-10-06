В Омской области отменили режим чрезвычайной ситуации

Напомним, что режим ЧС в Омской области вводился из-за того, что с июля по август 2025 года на территории Называевского, Омского, Саргатского, Седельниковского, Черлакского районов Омской области было зафиксировано опасное агрометеорологическое природное явление «переувлажнение почвы».