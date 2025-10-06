В Омской области отменили режим чрезвычайной ситуации

В понедельник, 6 октября 2025 года, опубликовано распоряжение губернатора Виталия Хоценко «Об отмене режима чрезвычайной ситуации и уровня реагирования».
«Отменить режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области, введенный распоряжением губернатора Омской области от 19 августа 2025 года», — говорится в документе.
Напомним, что режим ЧС в Омской области вводился из-за того, что с июля по август 2025 года на территории Называевского, Омского, Саргатского, Седельниковского, Черлакского районов Омской области было зафиксировано опасное агрометеорологическое природное явление «переувлажнение почвы».
Заявлялось, что это явление затрудняет уборочные работы в Омской области.