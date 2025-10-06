В Калининграде обсудили внедрение карты жителя региона

Участников заседания проинформировали о ключевых направлениях деятельности министерства — внедрении карты жителя Калининградской области, формировании ИТ-инфраструктуры в школах региона, а также развитии сетей и объектов связи.
Наибольший интерес и оживлённую дискуссию вызвал вопрос внедрения цифрового сервиса «Карта жителя Калининградской области», который позволит повысить качество и доступность государственных и муниципальных услуг, а также упростить получение мер социальной поддержки. Проект призван объединить различные сервисы — от транспортных и медицинских до образовательных и социальных — в единую систему, доступную каждому жителю региона.
Также члены Общественного совета рассмотрели итоги работы министерства по обращениям граждан и организаций за III квартал 2025 года. Обсуждались наиболее актуальные темы для калининградцев — вопросы экономики, социальной сферы, ЖКХ и общественного порядка.
В завершение заседания участники определили планы дальнейшей деятельности, согласовали дату следующей встречи и утвердили темы, которые будут включены в повестку дня.
Общественный совет при Министерстве цифровых технологий и связи Калининградской области создан как площадка для общественного контроля и экспертного обсуждения цифровых инициатив. В его задачи входит оценка эффективности внедряемых решений и выработка предложений по улучшению цифровой экосистемы региона.