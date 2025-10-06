В Калининграде обсудили внедрение карты жителя региона

Наибольший интерес и оживлённую дискуссию вызвал вопрос внедрения цифрового сервиса «Карта жителя Калининградской области», который позволит повысить качество и доступность государственных и муниципальных услуг, а также упростить получение мер социальной поддержки. Проект призван объединить различные сервисы — от транспортных и медицинских до образовательных и социальных — в единую систему, доступную каждому жителю региона.