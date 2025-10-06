В Тулуне рядом с детской площадкой заметили мужчину без штанов. В социальных сетях местные жители делятся кадрами, на которых видно, что неизвестный лежит на асфальте в парке Мира. Осознав, что его снимают, он встал и пошел вперед со спущенными штанами.
В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщили, что мужчину задержали и доставили в отдел полиции. В отношении него составили протокол об административном правонарушении.
Очевидцы предполагают, что мужчины был в неадекватном состоянии.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что жительнице Ангарска выплатили долг по зарплате в размере более 166 тысяч рублей. Женщина продавала текстиль, одежду и обувью на территории одного из рынков. С сентября 2023 года по май 2024 года, директор не выплачивал ей законный доход.