В Тулуне рядом с детской площадкой заметили мужчину без штанов. В социальных сетях местные жители делятся кадрами, на которых видно, что неизвестный лежит на асфальте в парке Мира. Осознав, что его снимают, он встал и пошел вперед со спущенными штанами.