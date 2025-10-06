Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тулуне рядом с детской площадкой заметили мужчину без штанов

Правоохранители задержали мужчину и доставили в отдел полиции.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тулуне рядом с детской площадкой заметили мужчину без штанов. В социальных сетях местные жители делятся кадрами, на которых видно, что неизвестный лежит на асфальте в парке Мира. Осознав, что его снимают, он встал и пошел вперед со спущенными штанами.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщили, что мужчину задержали и доставили в отдел полиции. В отношении него составили протокол об административном правонарушении.

Очевидцы предполагают, что мужчины был в неадекватном состоянии.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что жительнице Ангарска выплатили долг по зарплате в размере более 166 тысяч рублей. Женщина продавала текстиль, одежду и обувью на территории одного из рынков. С сентября 2023 года по май 2024 года, директор не выплачивал ей законный доход.