Жители 13 улиц и одного переулка Воронежа останутся без воды на 28 часов

8 и 9 октября сотрудники водоканала будут переключать абонентов на новый участок трубопровода. Из-за этого оба дня 9:00 до 23:00 не будет воды у жителей переулка Отличников, улиц Баррикадной, Туполева, Циолковского (№№ 29−187 — четная и нечетная стороны, 113/1, 113/2), Черепанова (включая частный сектор); частный сектор — улиц Алданской, Айвазовского, Ползунова, Ермака, Уральской, Красный Октябрь, Владимира Высоцкого, Славянской и Писарева.