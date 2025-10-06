Роспотребнадзор предупреждает калининградцев об энтеровирусной инфекции

Энтеровирусные инфекции вызываются вирусами рода Enterovirus, которые отличаются высокой устойчивостью во внешней среде. Они могут долго сохраняться в сточных водах, в воде открытых водоёмов и бассейнов, на овощах, фруктах и бытовых предметах. Вирус быстро погибает только при кипячении, нагревании и воздействии дезинфицирующих средств.