Роспотребнадзор предупреждает калининградцев об энтеровирусной инфекции

Энтеровирусные инфекции вызываются вирусами рода Enterovirus, которые отличаются высокой устойчивостью во внешней среде. Они могут долго сохраняться в сточных водах, в воде открытых водоёмов и бассейнов, на овощах, фруктах и бытовых предметах. Вирус быстро погибает только при кипячении, нагревании и воздействии дезинфицирующих средств.
Инкубационный период заболевания — от 1 до 10 дней, иногда до трёх недель. Болезнь начинается резко: температура поднимается до 39−40 °C, возможны сильная головная боль, рвота, боли в животе и спине, судороги, сыпь и изъязвления во рту, а также расстройства пищеварения.
Инфекция передаётся воздушно-капельным, водным, пищевым и контактно-бытовым путём. Опасность представляют вода, грязные руки, плохо вымытые овощи и фрукты, а также общие игрушки и предметы быта.
Специфической вакцины против ЭВИ не существует, поэтому профилактика остаётся основным способом защиты.
Роспотребнадзор рекомендует калининградцам:
- купаться только в разрешённых и проверенных водоёмах с проточной водой, не заглатывая воду;
- употреблять только кипячёную или бутилированную воду;
- тщательно мыть овощи и фрукты под проточной водой (для детей — только кипячёной);
- соблюдать правила хранения и термической обработки продуктов;
- регулярно мыть игрушки, особенно если в доме есть дети до трёх лет;
- строго соблюдать правила личной гигиены.
При появлении первых симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу и не заниматься самолечением.
По данным специалистов, в последние годы наибольшее число случаев энтеровирусной инфекции в Калининградской области регистрируется в переходные периоды — в конце лета и начале осени, когда вирус активно распространяется через воду и продукты питания.