Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор предупреждает калининградцев об энтеровирусной инфекции

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области напомнило жителям региона о мерах профилактики энтеровирусной инфекции (ЭВИ). Заболевание вновь фиксируется в разных регионах России, и врачи предупреждают — чаще всего ему подвержены дети младшего и школьного возраста.

Источник: Telegram-канал Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю

Энтеровирусные инфекции вызываются вирусами рода Enterovirus, которые отличаются высокой устойчивостью во внешней среде. Они могут долго сохраняться в сточных водах, в воде открытых водоёмов и бассейнов, на овощах, фруктах и бытовых предметах. Вирус быстро погибает только при кипячении, нагревании и воздействии дезинфицирующих средств.

Инкубационный период заболевания — от 1 до 10 дней, иногда до трёх недель. Болезнь начинается резко: температура поднимается до 39−40 °C, возможны сильная головная боль, рвота, боли в животе и спине, судороги, сыпь и изъязвления во рту, а также расстройства пищеварения.

Инфекция передаётся воздушно-капельным, водным, пищевым и контактно-бытовым путём. Опасность представляют вода, грязные руки, плохо вымытые овощи и фрукты, а также общие игрушки и предметы быта.

Специфической вакцины против ЭВИ не существует, поэтому профилактика остаётся основным способом защиты.

Роспотребнадзор рекомендует калининградцам:

  • купаться только в разрешённых и проверенных водоёмах с проточной водой, не заглатывая воду;
  • употреблять только кипячёную или бутилированную воду;
  • тщательно мыть овощи и фрукты под проточной водой (для детей — только кипячёной);
  • соблюдать правила хранения и термической обработки продуктов;
  • регулярно мыть игрушки, особенно если в доме есть дети до трёх лет;
  • строго соблюдать правила личной гигиены.

При появлении первых симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

По данным специалистов, в последние годы наибольшее число случаев энтеровирусной инфекции в Калининградской области регистрируется в переходные периоды — в конце лета и начале осени, когда вирус активно распространяется через воду и продукты питания.