Названы фразы, которые чаще всего произносят учителя

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Фраза «Дверь открыта, я все слышу», по мнению учеников, чаще всего произносится педагогами в российских школах, сообщили РИА Новости в пресс-службе VK со ссылкой на опрос образовательной платформы «Сферум».
«Более 30% учеников слышат от своих педагогов: “Дверь открыта, я все слышу”. И именно эта фраза, согласно опросу, произносится чаще всего, а вовсе не “Звонок для учителя”, — говорится в сообщении.
Кроме того, более 10% учащихся рассказали, что чаще всего учителя говорят им: «Оценку тоже пополам?» или «Маленькая проверочная работа», 7% вспомнили такое высказывание, как «Я смотрю, тут лес рук», 6% — «Что вас так развеселило?» или «Достаем двойные листочки», а 5% — «Кто шуршит на уроке?».
Сами за собой учителя чаще всего замечают фразу: «Никто не хочет отвечать? Тогда иду по списку!». Об этом рассказали свыше 18% опрошенных педагогов. При этом 17% наиболее часто говорят: «Кто сделал задание, может заниматься своими делами, только тихо» или «По коридору не бегать», 14% учителей называют своим коронным высказыванием — «Лес рук».
Опрос проводился в период с 29 сентября по 5 октября 2025 года. В нем приняли участие почти 1 тысяча российских педагогов и более 6 тысяч детей.