В Минске пенсионер утонул в собственной ванной. Подробности БелТА озвучили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Спасателям 4 октября, в пятницу, в вечернее время поступила информация об обнаружении пенсионера в ванной комнате его квартиры. Сотрудники МЧС извлекли из ванны тело мужчины 1948 года рождения.
Тем временем экс-глава разбойного отдела МВД Беларуси раскрыл, как нашли дерзких грабителей ювелирного магазина «Яхонт» в центре Минска: «Один из грабителей — отец троих детей с квартирой от государства».
Ранее СК озвучил детали «серой схемы» известного минского автохауса с продажей автомобилей белорусов: «Потери исчисляются миллионами долларов, 500 пострадавших».
А еще самолеты из Беларуси в Египет и обратно стали прилетать на 35−45 минут раньше из-за изменений в маршруте.