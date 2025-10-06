В Челябинске десятки домов остаются без отопления

— Я думаю, что в ближайшие день-два большая часть этих многоквартирных домов будет включена. Другое дело, что у нас есть достаточное количество индивидуальных жилых домов, в которых при включении отопления произошли порывы на сетях. Сети достаточно старые, вызывают наибольшую сложность. Эта проблема повторяется, к сожалению, достаточно часто при начале отопительного сезона. Ей ресурсоснабжающая организация занимается. У нас есть план работы по устранению всех аварий. Я рассчитываю, что в ближайшее время ресурсники с этой работой справятся, — отметил Алексей Лошкин.