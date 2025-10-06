В Челябинске десятки домов остаются без отопления

— Неподключенными остаются 78 многоквартирных домов по причине аварийных ситуаций на сетях. Мы ими занимаемся. Я думаю, что в течение нескольких дней весь многоквартирный фонд будет окончательно подключён. Есть повреждения на сетях в частных секторах города. Также оперативно аварийные бригады занимаются устранением повреждений, — отметил вице-мэр.
Есть точечные проблемы, когда в дом тепло подано, но в какой-то квартире отопления нет. Здесь вопрос нужно решать со своей управляющей компанией.
Мэр Челябинска Алексей Лошкин поручил главам районов держать ситуацию с подключением домов к отоплению на особом контроле.
— Это сейчас для вас вопрос номер один. 99% это не 100%, поэтому добиваемся результата, когда у нас абсолютно все дома будут включены по отоплению, — поручил мэр.
Глава города напомнил, что в Челябинске 6411 многоквартирных домов, из них только 78 остаются без отопления, в том числе из-за порывов на сетях. Сейчас повреждения устраняют ресурсоснабжающие организации.
— Я думаю, что в ближайшие день-два большая часть этих многоквартирных домов будет включена. Другое дело, что у нас есть достаточное количество индивидуальных жилых домов, в которых при включении отопления произошли порывы на сетях. Сети достаточно старые, вызывают наибольшую сложность. Эта проблема повторяется, к сожалению, достаточно часто при начале отопительного сезона. Ей ресурсоснабжающая организация занимается. У нас есть план работы по устранению всех аварий. Я рассчитываю, что в ближайшее время ресурсники с этой работой справятся, — отметил Алексей Лошкин.