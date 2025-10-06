Радий Хабиров объявил о своей двухдневной командировке в Душанбе

Сегодня, 6 октября, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказал о своей грядущей поездке за пределы России.
— Завтра я в составе правительственной делегации России выезжаю в Душанбе, и там буду работать два дня. У нас там ряд проектов есть, которые надо запустить, этим буду заниматься, — заявил руководитель региона.
