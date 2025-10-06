Ричмонд
Радий Хабиров объявил о своей двухдневной командировке в Душанбе

Глава Башкирии анонсировал рабочую поездку в Душанбе.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 6 октября, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказал о своей грядущей поездке за пределы России.

— Завтра я в составе правительственной делегации России выезжаю в Душанбе, и там буду работать два дня. У нас там ряд проектов есть, которые надо запустить, этим буду заниматься, — заявил руководитель региона.

