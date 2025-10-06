Ричмонд
СВО
В Иркутске усилили меры по очистке дорог после ночного снегопада

За ночь выпало 13 мм осадков, что составляет 61% от месячной нормы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске усилили меры по очистке дорог после ночного снегопада. За ночь в городе выпало 13 мм осадков, что составляет 61% от месячной нормы. Измерения показали, что высота снежного покрова достигла семь сантиметров. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, от наледи и остатков листвы очищают улицы Ленина, Грязнова, Фурье, Чехова, Карла Маркса и другие.

— Из-за ухудшения погоды мы увеличили количество людей и техники. Ночью все городские магистрали обработали противогололедными реагентами, — уточнил руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Также наводят порядок на остановках общественного транспорта по адресам: Дзержинского, Декабрьских Событий, Партизанская, Депутатская, Тимирязева, Литвинова, Богдана Хмельницкого, Ширямова, Маршала Конева, Лермонтова, бульвар Рябикова.

А зоны для пешеходов очистили на улицах Розы Люксембург, Генерала Доватора, Полярной и Воровского.