В Иркутске усилили меры по очистке дорог после ночного снегопада. За ночь в городе выпало 13 мм осадков, что составляет 61% от месячной нормы. Измерения показали, что высота снежного покрова достигла семь сантиметров. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, от наледи и остатков листвы очищают улицы Ленина, Грязнова, Фурье, Чехова, Карла Маркса и другие.