Дома, школы и больницы Волгограда и области готовы к приему тепла на 98%

С каждым днем осень все решительнее заявляет о своих правах, принося с собой прохладу, а порой и первые ночные заморозки. Для жителей Волгоградской области это означает одно: совсем скоро в домах, школах, детских садах и больницах появится тепло. Именно этой важнейшей для каждого жителя региона теме было посвящено оперативное совещание 6 октября, которое провел губернатор Андрей Бочаров. Глава региона собрал профильные службы, глав муниципалитетов и руководителей ресурсоснабжающих организаций, чтобы «сверить часы» и актуализировать последние задачи перед официальным стартом отопительного сезона, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.
Андрей Бочаров отметил высокий уровень готовности к предстоящей зиме. По его словам, жилой фонд, а также все объекты социальной инфраструктуры — это тысячи зданий, где учатся дети, лечатся взрослые и пожилые люди, — готовы к приему теплового ресурса на 98%. Это серьезный показатель, который говорит о масштабной работе, проведенной коммунальными службами и энергетиками на протяжении всего летнего периода. Специалисты проверяли и ремонтировали трубопроводы, котельные, насосные станции, готовили оборудование к работе в условиях низких температур.
Однако губернатор подчеркнул, что 98% готовности — это не 100%. На отдельных объектах коммунальной сферы и энергетики Волгоградской области еще ведутся работы по устранению выявленных проблем. Это могут быть мелкие ремонты, наладка оборудования, устранение утечек или другие технические моменты, которые требуют особого внимания.
Финальный доклад о полной готовности Волгоградской области к началу отопительного сезона будет представлен главе субъекта до 10 октября. Это значит, что уже совсем скоро батареи в домах Волгограда и других населенных пунктов области станут теплыми.