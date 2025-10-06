Дома, школы и больницы Волгограда и области готовы к приему тепла на 98%

С каждым днем осень все решительнее заявляет о своих правах, принося с собой прохладу, а порой и первые ночные заморозки. Для жителей Волгоградской области это означает одно: совсем скоро в домах, школах, детских садах и больницах появится тепло. Именно этой важнейшей для каждого жителя региона теме было посвящено оперативное совещание 6 октября, которое провел губернатор Андрей Бочаров. Глава региона собрал профильные службы, глав муниципалитетов и руководителей ресурсоснабжающих организаций, чтобы «сверить часы» и актуализировать последние задачи перед официальным стартом отопительного сезона, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.