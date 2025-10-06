Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области представили статистику по безработице

В Самарской области назвали число безработных.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области представили доклад о социально-экономическом положении региона. В губернии назвали число безработных. Подробности озвучили в Самарастате.

— По данным Министерства труда по Самарской области, к концу августа текущего года в органах занятости населения на учете состояли 5,8 тысяч не занятых трудовой деятельностью. Из них 4,8 тысяч человек имели статус безработного, — указали в сообщении.

Кроме того, в конце августа текущего года уровень зарегистрированной безработицы составил 0,3% от численности рабочей силы. Потребность организаций в работниках на 100 заявленных вакансий составила 14 человек.