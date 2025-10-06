В Ростовской области за неделю потушили 161 пожар

Пожарно-спасательные подразделения Ростовской области за минувшую неделю ликвидировали 64 техногенных пожара. В результате огненных происшествий погибли три человека, спасателям удалось эвакуировать и спасти семь человек.
Помимо этого, зарегистрировано 87 загораний сухой растительности, общая площадь которых составила 9,2 гектара. На землях лесного фонда произошло десять пожаров.
Спасатели 34 раза привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, из которых было извлечено пять пострадавших. На водных объектах региона за отчетный период происшествий не зафиксировано.
