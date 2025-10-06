Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области за неделю потушили 161 пожар

За неделю на Дону при пожарах погибли три человека, спасли семь.

Источник: Комсомольская правда

Пожарно-спасательные подразделения Ростовской области за минувшую неделю ликвидировали 64 техногенных пожара. В результате огненных происшествий погибли три человека, спасателям удалось эвакуировать и спасти семь человек.

Помимо этого, зарегистрировано 87 загораний сухой растительности, общая площадь которых составила 9,2 гектара. На землях лесного фонда произошло десять пожаров.

Спасатели 34 раза привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, из которых было извлечено пять пострадавших. На водных объектах региона за отчетный период происшествий не зафиксировано.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!