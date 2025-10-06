У берегов Индонезии упал крупный метеорит

В публикации отмечается, что объект пролетел 5 октября над городами Кунинган и Чиребон в промежутке между 18:35 и 18:39 по местному времени (14:35 и 14:39 мск) и упал в Яванское море, что подтверждается показаниями очевидцев и кадрами с камер видеонаблюдения. «Подтверждаю, что это был довольно крупный метеорит. Свет, который видели жители, и взрыв не представляют угрозы», — приводит газета слова одного из астрономов BRIN.