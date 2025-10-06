Улучшен процесс получения водорода из метана и сероводорода

Казанские химики исследовали процесс СВМР с использованием молибденсульфидного катализатора на подложке оксида алюминия. Впервые в ходе химической реакции было выявлено образование промежуточного вещества с химической формулой CH3S. Был предложен механизм реакции с его участием, согласно которому, метан активируется частицами серы, расположенными на поверхности катализатора, что существенным образом повышает устойчивость катализатора за счет снижения ненужных коксовых отложений.