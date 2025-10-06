Ричмонд
Калининградцы массово жалуются на воду из-под крана, которая пахнет рыбой, Роспотребнадзор начал проверку

Отобраны образцы воды из распределительной сети.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде — массовые жалобы на качество воды из-под крана. Горожане говорят о странном рыбном запахе. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, после многочисленных жалоб организована проверка.

Специалисты отобрали образцы водопроводной воды непосредственно из распределительной сети. Впереди — лабораторные исследования.

«Проверяется содержание органических соединений, показатель токсичности и другие параметры, влияющие на качество и безопасность потребления воды населением», — прокомментировали в ведомстве.