Калининградцы массово жалуются на воду из-под крана, которая пахнет рыбой, Роспотребнадзор начал проверку

В Калининграде — массовые жалобы на качество воды из-под крана. Горожане говорят о странном рыбном запахе. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, после многочисленных жалоб организована проверка.
Специалисты отобрали образцы водопроводной воды непосредственно из распределительной сети. Впереди — лабораторные исследования.
«Проверяется содержание органических соединений, показатель токсичности и другие параметры, влияющие на качество и безопасность потребления воды населением», — прокомментировали в ведомстве.