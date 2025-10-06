Алина Загитова посвятила пост погибшему Александру Гришину

Каждый его комментарий был наполнен уважением к спортсменам, глубоким пониманием и неподдельными эмоциями. Он умел передать всю красоту, драму и силу момента — именно поэтому его голос стал частью истории фигурного катания. Он останется в памяти не только как профессионал высочайшего уровня, но и как человек с огромным сердцем, добротой и любовью к тому, что делал. Таких людей невозможно забыть", — написала Загитова на личной странице в социальных сетях.