В Башкирии строят альтернативную трассу в Белорецк и Магнитогорск.

Как рассказал Радий Хабиров в соцсетях, на выходных он сам сел за руль, для того, чтобы посмотреть на строящийся участок дороги. Пока работы в масштабном проекте Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск выполнена лишь на участке от Стерлитамака до деревни Кулгунино в Ишимбайском районе (73 км). В будущем дорожные рабочие уложат еще 50 км асфальта по направлению к Белорецку.