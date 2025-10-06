В Башкирии строят альтернативную трассу в Белорецк и Магнитогорск.
Глава РБ Радий Хабиров проехал по ней, чтобы проверить качество уже уложенного участка.
Как рассказал Радий Хабиров в соцсетях, на выходных он сам сел за руль, для того, чтобы посмотреть на строящийся участок дороги. Пока работы в масштабном проекте Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск выполнена лишь на участке от Стерлитамака до деревни Кулгунино в Ишимбайском районе (73 км). В будущем дорожные рабочие уложат еще 50 км асфальта по направлению к Белорецку.
«Проект рассчитан на несколько лет и станет альтернативой существующей трассе Уфа-Инзер-Белорецк. Строительство улучшит транспортную доступность южных районов Башкирии и разгрузит основную магистраль», — заявил руководитель республики.
Отметим, что путь не является новым, сейчас это межрегиональная автодорога 80К-026, которая соединяет Стерлитамак с металлургическими заводами Верхнего Авзяна, Каги, Узяна, Белорецка и Магнитогорска. При этом частью трассы является исторический Белорецкий тракт. Непопулярность маршрута связана с тем, что ранее асфальт был лишь на участках от Стерлитамака до села Макарово (50 км) и от Белорецка до Магнитогорска. На остальных участках — гравийное покрытие.