«Острова» ждут юных исследователей. В Калининграде пройдёт ежегодный музейный фестиваль

С 25 октября по 4 ноября в Калининграде пройдёт традиционный музейный фестиваль «Острова»6+. Программы рассчитаны на детей 6−8, 9−11 и 12+ лет. Подробности — в материале «Клопс».
Как это работает.
Гости покупают фестивальный билет в музей, проходят маршрут с помощью специального путеводителя, участвуют в конкурсах и получают подарки.
Сколько стоят билеты в каждый музей основной программы.
Взрослый — 200 рублей, детский — 100 рублей.
К детскому билету прилагается путеводитель. Важно, чтобы у ребят были взрослые помощники.
Посещать площадки можно в любое время согласно режиму работы конкретного музея.
Основная программа.
Музей янтаря.
Как можно сохранить звук? На маршруте в Музее янтаря покажут, как люди передавали и фиксировали звук и музыку в разные эпохи. В программе — наблюдения, фантазии и увлекательные эксперименты.
Расписание: 10:00 — 18:00 (касса — до 17:00). Выходной — понедельник.
Зоопарк.
Зоопарк — место, полное самых разных звуков. В аквариуме почти тихо, а в вольерах попугаев не смолкает щебет.
Следуйте по заданному маршруту и внимательно слушайте: вместе с «молчунами» и «крикунами» вы откроете для себя новые звуки и составите аудиокарту территории. Записывайте наблюдения подробно — в конце программы участников ждёт эксперимент.
Расписание: 9:00 — 17:00 (кассы — до 16:00).
Кафедральный собор.
Какие инструменты были популярны в старину? Что слышал горожанин, выходя на улицу триста лет тому назад? Можно ли исполнить музыку, не используя голос и не прикасаясь к инструментам?
Ответы на эти и многие другие вопросы ждут вас на встрече с самым известным жителем города — Иммануилом Кантом. Его музыкальные вкусы удивят даже знатоков!
Расписание: 10:00 — 19:00.
Музей изобразительных искусств.
Искусственный интеллект умеет писать тексты, сочинять стихи и даже создавать программы. Но у нейросетей есть и свои ограничения: они не могут «слышать» цвета и не способны передавать музыку через краски. Зато это может сделать человек!
Для вас нейросеть напишет уникальную мелодию — музыкальное путешествие от Древнего Рима до наших дней. В неё войдут песни портовых рабочих, звучание старинных кифар и спецэффекты эпохи немого кино. Каким выйдет результат? Посмотрим!
Расписание: ежедневно с 11:30 до 18:30.
Фридландские ворота.
«Однажды девочка по имени Ружа случайно уснула в музее. Сон так захватил её, что она не смогла проснуться сама. Почему? Да потому что в её сне стояла просто полная, мёртвая тишина», — говорится в описании маршрута.
В музее вам встретятся загадки и необычные устройства, которые нужно оживить звуками. Возможно, именно это поможет Руже выбраться из волшебного сна.
Режим работы: 10:00 — 16:30.
Параллельная программа фестиваля.
Экспозиция «АвтоРетроКлуб сотоварищи», Музей калининградского кораблестроения, Калининградский областной историко-художественный музей, Калининградский филиал Государственной Третьяковской галереи, Дом-музей Германа Брахерта.
Стоимость билета в музеи параллельной программы уточняйте в кассах музеев.