В Иркутске открыли мемориальную доску архитектору Марку Мееровичу

В Иркутске открыли мемориальную доску заслуженному архитектору России Марку Мееровичу. На табличке изображен центр города. Также указаны места, связанные с жизнью архитектора: дом его рождения на улице Ярослава Гашека, здание на улице Марата и его собственный дом в Черемховском переулке, 1А. Об этом КП-Иркутск стало известно с сайта «Культура 38».