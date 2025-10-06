Ричмонд
В Иркутске открыли мемориальную доску архитектору Марку Мееровичу

Заслуженный архитектор России был одним из авторов проекта 130-го квартала.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске открыли мемориальную доску заслуженному архитектору России Марку Мееровичу. На табличке изображен центр города. Также указаны места, связанные с жизнью архитектора: дом его рождения на улице Ярослава Гашека, здание на улице Марата и его собственный дом в Черемховском переулке, 1А. Об этом КП-Иркутск стало известно с сайта «Культура 38».

— Скоро состоится пятая церемония вручения премии имени Марка Мееровича. К этому мы приурочили установку доски на домик, где он жил многие годы. Открываем необычную, небанальную мемориальную доску, — пояснила вице-президент Союза архитекторов России Елена Григорьева.

Марк Меерович внес важный вклад в разработку проекта 130-го квартала. Его профессиональная деятельность отмечена более чем 60 реализованными проектами, а также большой научной деятельностью, которая насчитывает 500 публикаций и 21 монографию.