В Ханкайском округе Приморья провели противопожарный рейд

Сотрудники полиции напомнили об административной и уголовной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Согласно статье 8.32 КоАП РФ, за выжигание сухой растительности и нарушение правил пожарной безопасности в лесах и на торфяниках предусмотрены штрафы: до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 1 миллиона рублей для юридических лиц.