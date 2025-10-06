В Ханкайском округе Приморья провели противопожарный рейд

В Ханкайском округе Приморья сотрудники отдела МВД России провели масштабный противопожарный рейд. Главная цель мероприятия — предотвратить пожары и снизить риски их возникновения. Особое внимание было уделено разъяснительной работе с населением. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на телеграм-канал «Полиция Приморья».
Полицейские рассказали жителям о важности соблюдения правил пожарной безопасности как в быту, так и в лесных массивах. Гражданам объяснили меры предосторожности при обращении с огнем и действия в случае пожара. Всем участникам рейда вручили памятки с подробной информацией о правилах пожарной безопасности, номерах экстренных служб и ответственности за нарушение требований.
Сотрудники полиции напомнили об административной и уголовной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Согласно статье 8.32 КоАП РФ, за выжигание сухой растительности и нарушение правил пожарной безопасности в лесах и на торфяниках предусмотрены штрафы: до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 1 миллиона рублей для юридических лиц.
Статья 261 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или поджога. Если это повлекло тяжкие последствия, виновные могут быть лишены свободы на срок до 10 лет.