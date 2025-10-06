В Кирове прошел форум «Информационная безопасность на Вятке 2025»

Форум «Информационная безопасность на Вятке 2025» состоялся 2−3 октября в Кирове. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в управлении массовых коммуникаций Кировской области.
Участие в форуме приняли более 140 сотрудников крупных предприятий и государственных организаций Кировской области, в том числе руководители и специалисты ИТ и ИБ-отделов предприятий машиностроения, пищевого производства, банков, учреждений здравоохранения и культуры, учебных заведений. Они обсуждали построение комплексных систем информационной безопасности, требования к обработке персональных данных, социальную инженерию и страхование киберрисков. Особой интерес вызвал круглый стол «Реагирование на инциденты».
«Развитие технологий делает нашу жизнь более комфортной и динамичной, но вместе с тем ежедневно возникают и новые риски. Ключевую роль играет защита информации, необходимость четкого соблюдения законодательства, быстрое реагирование на киберугрозы, которые могут возникать неожиданно и в скрытом формате. К этому нужно быть готовыми, чтобы предотвратить кибератаку или быстро и максимально безболезненно устранить последствия», — отметил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.