В Кирове прошел форум «Информационная безопасность на Вятке 2025»

«Развитие технологий делает нашу жизнь более комфортной и динамичной, но вместе с тем ежедневно возникают и новые риски. Ключевую роль играет защита информации, необходимость четкого соблюдения законодательства, быстрое реагирование на киберугрозы, которые могут возникать неожиданно и в скрытом формате. К этому нужно быть готовыми, чтобы предотвратить кибератаку или быстро и максимально безболезненно устранить последствия», — отметил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.