В Молдове с 2026 года цены на новые и подержанные автомобили резко вырастут: Автосалоны опустели — граждане скупают авто пачками

Власти объясняют, что этот шаг направлен на гармонизацию налогового законодательства с нормами Европейского Союза. Однако представители автосалонов предупреждают: цены на новые автомобили могут вырасти на несколько тысяч евро, и это уже вызвало ажиотажный спрос в конце года.