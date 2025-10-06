Ричмонд
В Молдове с 2026 года цены на новые и подержанные автомобили резко вырастут: Автосалоны опустели — граждане скупают авто пачками

С 1 января 2026 года в Молдове вводится НДС 20% на новые и большинство подержанных автомобилей, что заменит прежний акциз по объему двигателя.

Источник: Комсомольская правда

Цены на машины вырастут на несколько тысяч евро, и покупатели уже спешат оформить покупку до конца года. Власти называют меру шагом к гармонизации с законодательством ЕС, но эксперты предупреждают о риске падения продаж и роста импорта старых авто.

С 1 января 2025 года новые автомобили, а также большинство подержанных машин, впервые регистрируемых в Республике Молдова, станут дороже.

Причина — отмена акцизов на импорт в зависимости от объема двигателя и введение стандартного налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%, сообщает tv8.md.

Власти объясняют, что этот шаг направлен на гармонизацию налогового законодательства с нормами Европейского Союза. Однако представители автосалонов предупреждают: цены на новые автомобили могут вырасти на несколько тысяч евро, и это уже вызвало ажиотажный спрос в конце года.

Например, популярный китайский кроссовер с двигателем 1,5 л и максимальной комплектацией сегодня стоит около 16 500 евро, но после введения НДС его цена вырастет до 17 880 евро — почти на 1 400 евро больше.

Для автомобилей премиум-класса подорожание будет ещё заметнее — рост цен может достигнуть 5 000 евро. В то же время, поскольку отменяются акцизы, стоимость мощных автомобилей увеличится не так значительно.

«Более доступные машины с маленькими двигателями подорожают сильнее в процентном выражении, чем дорогие автомобили с большими моторами», — отметили представители автосалонов.

Пока остаётся неясным, сохранятся ли действующие льготы для гибридных и электрических автомобилей.

«В странах ЕС стимулируют переход на экологичный транспорт. Надеемся, что и в Молдове будут поощрять покупку гибридов и электромобилей. Сейчас действует скидка 25% на импорт гибридов, 50% — на плагин-гибриды и 100% — на электромобили», — сообщил директор автосалона Серджиу Стойчиу.

На данный момент автосалоны фиксируют наплыв покупателей, стремящихся приобрести автомобиль до повышения цен. После вступления новых правил в силу продавцы ожидают резкое снижение продаж.