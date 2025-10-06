В Иркутске с 6 по 8 октября закроют проезд по улице Российской

В Иркутске с 20 часов 6 октября до 8 часов 8 октября закроют проезд по улице Российской. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации.
— Транспорт не сможет проехать по участку от улицы Ленина до Степана Разина, — прокомментировали в пресс-службе администрации.
Уточняется, что там специалисты проведут бетонирование колодцев и асфальтирование дороги. Автомобилистов просят заранее выбрать альтернативный маршрут объезда улицы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре усилили меры по очистке дорог после ночного снегопада. За ночь в городе выпало 13 мм осадков, что составляет 61% от месячной нормы.