Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске с 6 по 8 октября закроют проезд по улице Российской

Проехать нельзя будет по участку от улицы Ленина до Степана Разина.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске с 20 часов 6 октября до 8 часов 8 октября закроют проезд по улице Российской. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации.

— Транспорт не сможет проехать по участку от улицы Ленина до Степана Разина, — прокомментировали в пресс-службе администрации.

Уточняется, что там специалисты проведут бетонирование колодцев и асфальтирование дороги. Автомобилистов просят заранее выбрать альтернативный маршрут объезда улицы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре усилили меры по очистке дорог после ночного снегопада. За ночь в городе выпало 13 мм осадков, что составляет 61% от месячной нормы.