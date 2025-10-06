В свалку строительных отходов превратили двор во Владивостоке после ремонта дороги

Ранее владивостокцы массово жаловались на подрядчика «Сибэнергомаш», которого в 2024 году привлекли к работам по реконструкции городских теплотрасс. Работы затянулись, ещё дольше затягивалось восстановление территорий после прокладки новых коммуникаций и засыпки траншей. Дворы и внутриквартальные проезды подрядчик к 2025 году оставил без асфальта, но с залежами строительного мусора, особенно досталось микрорайонам Первой Речки и Сафонова.