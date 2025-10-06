В свалку строительных отходов превратили двор во Владивостоке после ремонта дороги

О возникшей проблеме жильцы написали в Telegram-чат главы города Константина Шестакова.
3 октября рабочие ремонтировали внутриквартальный проезд вдоль домов №№ 58, 58, 64 по улице Луговой. Неиспользованный грунт подрядчик выгрузил с торца дома № 58, заблокировав проезд с этой стороны. Жильцы пишут, что часть придомовой территории стала похожа на свалку строительных отходов и просит городскую администрацию, которая, вероятно, является в этой ситуации заказчиком работ по ремонту дороги, повлиять на подрядчика и обязать его привести территорию в порядок.
Действия подрядчика попали на камеры придомового видеонаблюдения.
Ранее владивостокцы массово жаловались на подрядчика «Сибэнергомаш», которого в 2024 году привлекли к работам по реконструкции городских теплотрасс. Работы затянулись, ещё дольше затягивалось восстановление территорий после прокладки новых коммуникаций и засыпки траншей. Дворы и внутриквартальные проезды подрядчик к 2025 году оставил без асфальта, но с залежами строительного мусора, особенно досталось микрорайонам Первой Речки и Сафонова.