Лесхозы ДНР рассказали, как используют полученную по нацпроекту технику

Государственные бюджетные учреждения лесного хозяйства в Донецкой народной республике получили технику при поддержке федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом рассказали в Министерстве природных ресурсов и экологии ДНР.
Один из видов новой техники — трактора МТЗ 1221 «Беларус», способные эффективно работать на разных типах почвы и в любых погодных условиях. С их помощью обрабатывают тяжелую и каменистую почву Донецкого кряжа — удается обеспечить необходимую глубину рыхления для высадки сеянцев.
В боронировании и предпосадчном рыхлении почвы помогает трактор легкого класса МТЗ 82.1. Его также применяют при высадке сеянцев и саженцев лесопосадочной машиной.
На базе этого же трактора работают универсальные лесные пожарные модули. Они снабжены отвалами, емкостями для воды, помпами высокого давления, бензопилами, ранцевыми огнетушителями, аптечками, навесным оборудованием. С их помощью удается эффективно локализовать и тушить лесные и ландшафтные пожары.
Всю переданную технику уже в полной мере используют для выполнения лесохозяйственных работ и при тушении пожаров.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.