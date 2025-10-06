Участковый сказал белорусам об ответственности за загромождение коридора в многоквартирном доме

В редакцию написала женщина, проживающая на улице Червякова в Минске. Она рассказала, что проживает в малосемейке и недавно заселился новый сосед. По ее словам, ему оказалось мало места в квартире, в узком общем коридоре новый сосед по обе стороны от своей двери поставил два больших шкафа, а также полку для обуви.