Участковый сказал белорусам об ответственности за загромождение коридора в многоквартирном доме

Участковый сказал, что грозит белорусам за загромождение общего коридора в доме. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщил участковый инспектор Центрального РУВД Минска Роман Остапюк.
В редакцию написала женщина, проживающая на улице Червякова в Минске. Она рассказала, что проживает в малосемейке и недавно заселился новый сосед. По ее словам, ему оказалось мало места в квартире, в узком общем коридоре новый сосед по обе стороны от своей двери поставил два больших шкафа, а также полку для обуви.
— Теперь с коляской там не пройти. А ведь я даже детские велосипеды домой заношу, чтобы людям не мешать, — рассказывает минчанка.
Участковый отмечает, что поведение соседа не только доставляет неудобства, но также нарушает правила пользования жилыми помещениями и противоречит требованиям пожарной безопасности.
— Общий коридор — место, которым пользуются все жильцы. Он должен оставаться свободным для передвижения, особенно в случае эвакуации при чрезвычайном происшествии. К тому же деревянная мебель легко воспламеняется, — заявил участковый инспектор Центрального РУВД.
Он уточняет, что, в первую очередь, можно обратиться в ЖЭС: или лично, или по телефону 115, или через портал 115.бел. Следует описать проблему, указать адрес, приложить фото, где видно, что проход перекрыт. Участковый отмечает, что представители ЖКХ проведут проверку и вынесут хозяину предписание об устранении нарушений с указанием конкретного срока, за который это нужно сделать.
Роман Остапюк подчеркивает: если предупредительные меры не помогут, то соседа могут привлечь к административной ответственности за нарушение правил пользования жилыми помещениями по части 4 статьи 22.12 Кодекса об административных правонарушениях. По указанной статье грозит штраф до 20 базовых величин, или до 840 рублей (в октябре 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля).
