«Отравилась неизвестными таблетками»: 13-летняя девочка из Башкирии попала в реанимацию

В Башкирии 13-летнюю девочку попала в реанимацию из-за отравления таблетками.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии 13-летнюю девочку госпитализировали с острым медикаментозным отравлением. Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин рассказал, что инцидент произошел сегодня ночью, когда подросток приняла неизвестные таблетки.

По словам чиновника, девочку доставили в реанимационное отделение одной из больниц республики. В настоящее время ее состояние стабилизировалось и оценивается как средней степени тяжести.

Рахматуллин отметил, что в ближайшее время планируется перевести пациентку из реанимации в педиатрическое отделение для дальнейшего лечения и наблюдения.

