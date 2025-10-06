«Отравилась неизвестными таблетками»: 13-летняя девочка из Башкирии попала в реанимацию

В Башкирии 13-летнюю девочку госпитализировали с острым медикаментозным отравлением. Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин рассказал, что инцидент произошел сегодня ночью, когда подросток приняла неизвестные таблетки.
По словам чиновника, девочку доставили в реанимационное отделение одной из больниц республики. В настоящее время ее состояние стабилизировалось и оценивается как средней степени тяжести.
Рахматуллин отметил, что в ближайшее время планируется перевести пациентку из реанимации в педиатрическое отделение для дальнейшего лечения и наблюдения.
