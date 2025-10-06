В Волгограде 6 октября досрочно стартует отопительный сезон

В частности, был проведен капитальный ремонт 28 котлов и шести дымовых труб на котельных во всех районах города, заново проложено около 40 километров тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения. Помимо этого, в текущем году были модернизированы три котельные, на которых установили современные энергоэффективные котлы, полностью отремонтирована котельная № 412 и пять центральных тепловых пунктов, а также выполнен ряд других мероприятий.