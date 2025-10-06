В Минеральных Водах прошел молодежный фестиваль медиаискусства

Молодежный фестиваль медиаискусства состоялся 27−28 сентября в городе Минеральные Воды Ставропольского края по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в правительстве региона.
Каждый блок был направлен на популяризацию исторического наследия Минеральных Вод. Например, художники, принявшие участие в архитектурном маппинге, транслировали работы на здании администрации города. Они были посвящены темам «Минеральные Воды — отдельный мир, отдельная вселенная», «Как разные художники видят Минеральные Воды» и «Молодежь, город, стремление и достижения». В городском парке лазерные лучи и прожекторы осветили аттракцион «Ладья», позволяя насладиться яркими красками достопримечательностей города.
Интерактивное шоу в фойе Дворца культуры продемонстрировало зрителям ожившие архивные фотографии, которые сопровождались рассказами об основных исторических событиях города. Также в рамках фестиваля приглашенные спикеры провели 10 интенсивов о написании сценариев, создании раскадровок, способах производства контента, видах оборудования и программного обеспечения, используемого при производстве художниками цифрового контента. Слушателями стали более 250 школьников и студентов Кавказских Минеральных Вод.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.