Бывший замминистра экологии будет развивать казачество в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ о назначении нового руководителя департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений. Им стал Сергей Красавин, ранее занимавший пост первого заместителя министра природных ресурсов и экологии региона. Об этом говорится на сайте донского правительства.
Новый директор департамента является уроженцем Ростова-на-Дону. Он окончил Московский государственный университет коммерции, а затем Ростовский государственный университет, получив квалификации бакалавра коммерции и магистра экономики. За свою карьеру Сергей Красавин неоднократно проходил повышение квалификации и работал на ответственных должностях в ключевых ведомствах области, включая департамент потребительского рынка, министерство экономики и Региональную корпорацию развития.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!