Бывший замминистра экологии будет развивать казачество в Ростовской области

Новый директор департамента является уроженцем Ростова-на-Дону. Он окончил Московский государственный университет коммерции, а затем Ростовский государственный университет, получив квалификации бакалавра коммерции и магистра экономики. За свою карьеру Сергей Красавин неоднократно проходил повышение квалификации и работал на ответственных должностях в ключевых ведомствах области, включая департамент потребительского рынка, министерство экономики и Региональную корпорацию развития.