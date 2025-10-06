Ричмонд
Бывший замминистра экологии будет развивать казачество в Ростовской области

Сергей Красавин назначен директором департамента по делам казачества Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ о назначении нового руководителя департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений. Им стал Сергей Красавин, ранее занимавший пост первого заместителя министра природных ресурсов и экологии региона. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Новый директор департамента является уроженцем Ростова-на-Дону. Он окончил Московский государственный университет коммерции, а затем Ростовский государственный университет, получив квалификации бакалавра коммерции и магистра экономики. За свою карьеру Сергей Красавин неоднократно проходил повышение квалификации и работал на ответственных должностях в ключевых ведомствах области, включая департамент потребительского рынка, министерство экономики и Региональную корпорацию развития.

