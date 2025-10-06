На Алтае в лесосеменном центре прошло практическое занятие для школьников

Члены школьного лесничества «Елочка» и ученики школы села Бобровка Алтайского края посетили практическое занятие в лесном селекционно-семеноводческом центре. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Специалисты научили ребят правильно проводить выборку сеянцев сосны с закрытой корневой системой для осенней посадки в южных районах края. Юным лесникам рассказали о процессе выращивания сеянцев, районировании и что необходимо делать, чтобы сеянцы прижились.
В селекционно-семеноводческом центре активно проходит выборка посадочного материала — подготовка сеянцев с закрытой корневой системой к отправке в лесничества края. Около миллиона сеянцев уже отправлено в Панкрушихинское, Шипуновское и Озеро-Кузнецовское лесничества. Всего этой осенью планируют высадить свыше 1,5 млн молодых деревьев на площади 520 гектаров.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.