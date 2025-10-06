Участок улицы Менделеева в Уфе оставили перекрытым еще на две недели

В Уфе продлили срок перекрытия движения на улице Менделеева, где ведутся работы на сетях водоснабжения. Как сообщает пресс-служба городской администрации, срок действия ограничительных мер продлится еще две недели.
До 20 октября будет перекрыта одна полоса проезжей части по нечетной стороне улицы Менделеева напротив домов № 158/4 и № 158/5.
Власти рекомендуют учитывать это ограничение при планировании маршрутов.
