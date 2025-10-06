Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участок улицы Менделеева в Уфе оставили перекрытым еще на две недели

В Уфе участок улицы Менделеева будет перекрыта до 20 октября.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе продлили срок перекрытия движения на улице Менделеева, где ведутся работы на сетях водоснабжения. Как сообщает пресс-служба городской администрации, срок действия ограничительных мер продлится еще две недели.

До 20 октября будет перекрыта одна полоса проезжей части по нечетной стороне улицы Менделеева напротив домов № 158/4 и № 158/5.

Власти рекомендуют учитывать это ограничение при планировании маршрутов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.