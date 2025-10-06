На фестивале «Маяк» состоялась премьера фильма «Лермонтов»

Этой неопределенностью «Лермонтов» пропитывается целиком — и не самым лучшим образом. Ограничивая все действие считанными часами, что протекают в неспешной задумчивости, Бакурадзе все же не решается с головой нырнуть в метафорическую притчу с блужданием по чистилищу — и снабжает героев массой экспозиционного (и не очень) бормотания, которое, однако, не сообщает зрителю всего контекста, а потому ощущается инородно, делано и спорно. Особенно в разрезе вольного обращения с фактурой (под занавес раздается эхо кейса «Хан выстрелил первым» из «Звездных войн»: по основной версии, Лермонтов на дуэли просто пальнул вверх, тогда как у Бакурадзе он вообще не нажимает на курок). Отчасти подобное положение вещей работает на раскрытие местной мысли, что слово — вещь парадоксальная и может как иметь чудовищный вес, так и не иметь никакого, однако даже так «Лермонтов» явно грешит болтливостью.