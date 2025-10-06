Власти Алматы хотят усилить контроль за строительными компаниями возводящими ЖК

Бейбут Шаханов провел рабочий объезд строящихся жилых комплексов в Бостандыкском районе. Он указал руководителям строительных компаний на необходимость строго соблюдать утвержденные эскизные проекты.
Мы будем тщательно следить за строящимися жилыми комплексами на их соответствие изначально утвержденным эскизам. Что вы людям обещали, то они и должны получать, в противном случае дома вводиться в эксплуатацию не будут.
Кроме того, он обратил внимание, что все строящиеся инженерные сети должны отвечать техусловиям и передаваться только на баланс коммунальных служб. По словам Шаханова, застройщики, завершая работы, передают сети управляющим компаниям, которые впоследствии отказываются их обслуживать. Это создает дополнительные расходы для жителей, а город вынужден решать проблему самостоятельно.
По итогам объезда профильным управлениям поручено усилить контроль за строительными компаниями, качеством работ, благоустройством, озеленением и освещением фасадов зданий перед вводом объектов в эксплуатацию.