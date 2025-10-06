В Тавде Свердловской области прошла ежегодная акция «Неделя туризма»

В ходе акции тавдинцы знакомились не только с историей родного края, но и с туристическими и историческими объектами Ирбита, Туринска, Таборов, Тюмени, а также с географией страны в целом. Участников ждали фотоконкурс «Город в кадре», конкурс рисунков «Городская палитра», квесты и экскурсии по улицам города, увлекательная квиз-игра про историю родного края и многое другое.