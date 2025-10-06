В Тавде Свердловской области прошла ежегодная акция «Неделя туризма»

Ежегодная акция «Неделя туризма» проходила с 22 по 28 сентября в городе Тавде Свердловской области по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в муниципальном управлении культуры, молодежной политики и спорта.
В ходе акции тавдинцы знакомились не только с историей родного края, но и с туристическими и историческими объектами Ирбита, Туринска, Таборов, Тюмени, а также с географией страны в целом. Участников ждали фотоконкурс «Город в кадре», конкурс рисунков «Городская палитра», квесты и экскурсии по улицам города, увлекательная квиз-игра про историю родного края и многое другое.
Также проходили спектакли в рамках гастролей Ирбитского драматического театра им. А. Н. Островского, ярмарка изделий ручной работы «Сделано в Тавде» и общегородской туристический слет «Тавда — туризму ДА!». Кроме того, все гости могли принять участие в розыгрыше. Для этого необходимо было получить особый «Паспорт туриста», в который заносились отметки о посещении мероприятий «Недели туризма».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.