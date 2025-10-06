Ричмонд
Неработающих три месяца граждан будут отслеживать в Казахстане

В Казахстане будут учитывать граждан, которые не работают три месяца. Это часть новых правил передачи данных для системы ОСМС, которые начнут действовать с 1 января 2026 года. Об этом говорится в постановлении правительства.

Источник: shutterstock

Решение приняли, чтобы повысить точность учета льготников и улучшить качество соцуслуг. Все сведения пойдут в ОСМС.

Данные будут передавать не только по казахстанцам, но и по иностранцам, в том числе, трудовым мигрантам из стран ЕАЭС и их семьям. В перечень категорий входят зарегистрированные безработные, неработающие родители детей с инвалидностью, лица, ухаживающие за инвалидами I группы, а также пенсионеры и ветераны.

Сведения о неработающих гражданах будет собирать «Правительство для граждан» через системы «Цифровая карта семьи», «Рынок труда», «Централизованную базу данных получателей пенсий и пособий» и «Организацию обработки платежей».

Напомним, с 2026 года появится единый базовый пакет медицинской помощи, который будет доступен всем. Власти хотят охватить системой ОСМС еще 1 млн человек — безработных и представителей социально-уязвимых категорий. На сегодня вне ОСМС остаются 3 млн граждан.