Омский водоканал отреагировал на инцидент с женщиной в котловане

В ведомстве заявили, что место работ ограждали, а пострадавшая была пьяной.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в субботу, 4 октября, на улице 11-й Чередовой в Омске женщина упала в котлован. Выбраться из него самостоятельно она не смогла. Инцидент прокомментировали в ресурсоснабжающей компании, ответственной за раскопки.

«Подрядная организация омского водоканала заменяет сети канализации от улицы Жуковского по улице 11 Чередовой в сторону канализационной насосной станции по улице Новосортировочной. Место производства работ было огорожено со всех сторон. Упавшая в котлован женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения», — рассказал представитель омского водоканала.

Для спасения пострадавшей горожанки потребовалась помощь специалистов. Актуальное состояние женщины не уточняется.

Ранее мы писали, что в Омской области зафиксировали позднюю активность гона лосей.