Омский водоканал отреагировал на инцидент с женщиной в котловане

Вечером в субботу, 4 октября, на улице 11-й Чередовой в Омске женщина упала в котлован. Выбраться из него самостоятельно она не смогла. Инцидент прокомментировали в ресурсоснабжающей компании, ответственной за раскопки.
«Подрядная организация омского водоканала заменяет сети канализации от улицы Жуковского по улице 11 Чередовой в сторону канализационной насосной станции по улице Новосортировочной. Место производства работ было огорожено со всех сторон. Упавшая в котлован женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения», — рассказал представитель омского водоканала.
Для спасения пострадавшей горожанки потребовалась помощь специалистов. Актуальное состояние женщины не уточняется.
