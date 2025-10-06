Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: россияне массово лишаются отдыха из-за одной ошибки в загранпаспорте

SHOT: россияне массово лишаются отдыха из-за ошибки печати в загранпаспорте.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российские туристы не могут улететь на отдых из-за ошибки печати в загранпаспортах, пишет Telegram-канал SHOT.

«Как выяснил SHOT, в начале сентября ряду россиян выдали документы, в которых текст не написан строго под графами “пол”, “гражданство”, “дата выдачи”, а прямо на них», — говорится в публикации.

Отмечается, что туристов с дефектами в документах не пускают в такие страны, как Турция, ОАЭ и Таиланд, из-за чего десятки россиян потеряли свои путевки.

Подчеркивается, что проблемы с паспортами могут возникнуть и в отелях, даже если путешественники смогут прибыть в нужную страну.

Туроператоры рекомендуют заменить документ в случае обнаружения дефектов печати.