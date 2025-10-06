СМИ: россияне массово лишаются отдыха из-за одной ошибки в загранпаспорте

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российские туристы не могут улететь на отдых из-за ошибки печати в загранпаспортах, пишет Telegram-канал SHOT.
«Как выяснил SHOT, в начале сентября ряду россиян выдали документы, в которых текст не написан строго под графами “пол”, “гражданство”, “дата выдачи”, а прямо на них», — говорится в публикации.
Отмечается, что туристов с дефектами в документах не пускают в такие страны, как Турция, ОАЭ и Таиланд, из-за чего десятки россиян потеряли свои путевки.
Подчеркивается, что проблемы с паспортами могут возникнуть и в отелях, даже если путешественники смогут прибыть в нужную страну.
Туроператоры рекомендуют заменить документ в случае обнаружения дефектов печати.