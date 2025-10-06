Пермяков попросили не гулять на новом участке набережной

Жителей и гостей города Перми просят воздержаться от прогулок на участке набережной от Речника до «Мотовилихинских заводов», сообщает v-kurse.ru.
5 октября некоторые СМИ и Telegram-каналы объявили об открытии нового участка, но порталу в минтрансе объяснили, что срок выполнения работ по контракту — до 30 ноября.
Сейчас на территории продолжаются строительные работы. Поэтому пермяков просят не заходить на новый участок до официального открытия.
Напомним, общая протяжённость набережной увеличится на 1,5 километра. На новом участке также разместится Пермская художественная галерея. А также пермяки смогут спуститься к песчаному пляжу.
