Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге установят памятник участникам СВО

Увидеть его можно будет уже зимой.

Источник: телеграм-канал Александра Бельского

К декабрю в парке «Россия — моя история» в Северной столице установят памятник участникам специальной военной операции. Сейчас работа над ним находится уже на завершающей стадии. Сам памятник, как пишет «Петербургский дневник», будет представлять из себя фигуру солдата, который стоит на большом цветочном шаре и держит на руках ребёнка. Ожидается, что он будет полностью готов уже к концу ноября. Автором монумента выступила петербургская художница Валерия Лошак.

Интересно, что свой вклад в создание памятника внесли и простые петербуржцы. Помогали они не материально, а буквально своими руками. Жители Северной столицы вылепили керамические цветы, которые буду украшать пьедестал.