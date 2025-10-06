В Петербурге установят памятник участникам СВО

К декабрю в парке «Россия — моя история» в Северной столице установят памятник участникам специальной военной операции. Сейчас работа над ним находится уже на завершающей стадии. Сам памятник, как пишет «Петербургский дневник», будет представлять из себя фигуру солдата, который стоит на большом цветочном шаре и держит на руках ребёнка. Ожидается, что он будет полностью готов уже к концу ноября. Автором монумента выступила петербургская художница Валерия Лошак.