В Стерлитамаке школьники смогут получать стипендию

В Стерлитамаке учредили стипендии «Юные дарования» для учащихся учреждений дополнительного образования. Ее размер составит 4500 рублей в месяц. С 1 сентября 2025 года по 31 мая 2026 года ежемесячные выплаты будут получать талантливые ученики школ искусств и музыки. Постановление об этом подписал мэр города Эмиль Шаймарданов.