В Стерлитамаке школьники смогут получать стипендию

Выплаты будут получать талантливые ученики школ искусств и музыки.

Источник: Башинформ

В Стерлитамаке учредили стипендии «Юные дарования» для учащихся учреждений дополнительного образования. Ее размер составит 4500 рублей в месяц. С 1 сентября 2025 года по 31 мая 2026 года ежемесячные выплаты будут получать талантливые ученики школ искусств и музыки. Постановление об этом подписал мэр города Эмиль Шаймарданов.

Сообщается, что в этом году стипендиатами стали Наталья Маннапова, Лев Духнин, Самира Кутузова и Фиона Титова — юные музыканты и художница, отличившиеся успехами в творчестве.