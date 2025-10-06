Ричмонд
Роспотребнадзор проверяет воду в Калининграде после жалоб на рыбный запах

В Калининграде специалисты Роспотребнадзора начали проверку после поступивших жалоб жителей на необычный запах воды из-под крана. Ранее мы писали, что в редакцию Аргументов и Фактов обратились граждане, проживающие на улицах Молочинского и Космонавта Леонова.

Источник: AP 2024

По их словам, вода с воскресенья приобрела резкий «рыбный» или затхлый запах, который сохраняется даже после кипячения.

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, после публикаций, из распределительной сети уже отобраны пробы воды для лабораторных исследований. Специалисты анализируют содержание соединений, уровень токсичности и другие показатели, влияющие на качество питьевой воды.

Местные жители предполагают, что причина может быть связана со состоянием трубопровода или временными нарушениями в работе водоочистных сооружений. Часть граждан направила обращения в «Водоканал» и надзорные органы с просьбой оперативно разобраться в ситуации.

Согласно санитарным правилам СанПиН 1.2.3685−21, вода из централизованных систем должна быть без постороннего запаха и привкуса. Даже слабый запах может свидетельствовать о присутствии органических веществ, сероводорода или бактериальных примесей. В таких случаях службы обязаны провести экспресс-анализ, проверив содержание хлора, сероводорода и наличие микроорганизмов.

В августе 2023 года калининградцы уже сталкивались с похожей ситуацией — тогда жители нескольких районов жаловались на запах болотной тины. Причиной тогда назвали естественные сезонные изменения в водоёмах и кратковременный дисбаланс в системе очистки.

Результаты новых лабораторных исследований обещают опубликовать после завершения проверки.