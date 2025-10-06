Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске возбудили дело о коммерческом подкупе за майнинг

Организованную группу подозревают в оплате подключения аппаратов к энергосетям для добычи криптовалюты.

Источник: Комсомольская правда

СУ СК России по Омской области возбудило уголовное дело против нескольких местных жителей и должностного лица энергогенерирующей фирмы. 6 октября ведомство сообщило, что фигурантов подозревают в коммерческом подкупе в крупном размере.

По данным следствия, с 2022 по 2024 год четверо мужчин действовали как организованная группа на территории Омска. Они незаконно передавали деньги работнику организации за подключение майнингового оборудования к сетям, бесперебойную передачу электричества, ремонт коммуникаций и сокрытие преступления.

В настоящее время в рамках разбирательств устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «КП Омск» рассказала о падении местной жительницы в котлован.