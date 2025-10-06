В Омске возбудили дело о коммерческом подкупе за майнинг

По данным следствия, с 2022 по 2024 год четверо мужчин действовали как организованная группа на территории Омска. Они незаконно передавали деньги работнику организации за подключение майнингового оборудования к сетям, бесперебойную передачу электричества, ремонт коммуникаций и сокрытие преступления.