В Рязани стартовал первый экспортный акселератор по торговле с Китаем

Участниками стали 10 компаний-производителей продукции АПК.

Акселерационная программа «Экспорт в Китай — пройди свой экспортный путь за 6 дней» началась в Рязани в соответствии с целями национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в АНО «Агентство развития бизнеса Рязанской области».

Как отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова, акселератор призван подготовить региональных предпринимателей к выходу на китайский рынок «под ключ» — от переговорного процесса до заключения контракта. Участниками стали 10 компаний-производителей продукции АПК.

На акселераторе рассмотрят правовые и административные основы экспортной деятельности в КНР, изучат легализацию и сертификацию продукции для экспорта, а также участники окунутся в деловой этикет и культуру ведения переговоров в Китае. Обучение состоит из шести модулей и завершится в декабре.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.