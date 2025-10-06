Около 80 тысяч! В день врача названа зарплата медиков в Иркутске

В регионе — 69 больниц, 287 поликлиник и 719 фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности. Ежегодно каждый врач в среднем принимает около двух тысяч пациентов. При этом каждый пятый визит проходит у педиатра, а каждый шестой — у терапевта.