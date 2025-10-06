Около 80 тысяч! В день врача названа зарплата медиков в Иркутске

Поздравляем медицинских работников Иркутской области с Международным днем врача, который отмечается 6 октября 2025 года. В Приангарье здоровье жителей находится в надежных руках: заботу о пациентах обеспечивают 8 682 врача и более 20 тысяч медсестер и фельдшеров.
Всемирный день врача 6 октября в Иркутске.
Всемирный день врача 6 октября 2025 года отмечают доктора Иркутска и региона. Профессия медика — одна из древнейших и самых нужных в мире. Мы благодарим всех медицинских работников за самоотверженный труд и отзывчивость и желаем им успехов в профессии и счастья в личной жизни.
В регионе — 69 больниц, 287 поликлиник и 719 фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности. Ежегодно каждый врач в среднем принимает около двух тысяч пациентов. При этом каждый пятый визит проходит у педиатра, а каждый шестой — у терапевта.
В регионе дорожат каждым медиком и прилагают все усилия, чтобы сохранять кадры. В этом году в Иркутской области реализуется масштабный региональный проект «Медицинские кадры». Ежегодно планируется трудоустраивать как минимум 100 молодых специалистов — врачей-стажеров.
Особое внимание будет уделено решению кадровых проблем в отдаленных районах. Пока вопрос полностью не урегулирован, министерству здравоохранения поручено усилить работу выездных бригад в северных территориях.
С 2025 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Иркутской области начнется реализация регионального проекта «Медицинские кадры», который рассчитан на период с 2025 по 2030 годы.
Врачи в Иркутской области 2025: кадры и зарплаты.
Медицинские кадры — это фундамент здравоохранения. Сейчас стоит задача постепенно ликвидировать в регионе дефицит и дисбаланс как среди врачей, так и среди среднего медицинского персонала, уделив особое внимание северным территориям.
Также поставлена задача рассмотреть меры привлечения кадров, используемые в регионах Дальнего Востока и Арктики. Пока проблема не решена, необходимо укреплять выездные бригады для работы в отдаленных населенных пунктах, в том числе формировать врачебно-сестринские бригады для постоянной работы.
Министр здравоохранения региона Андрей Модестов сообщил, что по состоянию на начало 2025 года численность медицинских работников в Иркутской области составляет 36 514 человек. Из них 11 647 — врачи (37,3 на 10 тысяч населения) и 24 867 — средний медицинский персонал (87,9 на 10 тысяч населения).
В рамках нового регионального проекта планируется повысить укомплектованность врачами до 43,7 на 10 тысяч населения, а средним медперсоналом — до 96,6. Для достижения этих целей в области будут поэтапно реализованы меры, включающие обучение врачей, предоставление им социальной поддержки в виде жилья и направление специалистов в труднодоступные районы.
В частности, в рамках проекта ежегодно планируется трудоустраивать не менее 100 ординаторов второго года обучения на должности врачей-стажеров, обучать не менее 490 работников скорой медицинской помощи, а также не менее 125 специалистов эндокринологических центров и медучреждений, оказывающих помощь пациентам с эндокринными заболеваниями.
К 2030 году планируется увеличить контрольные цифры приема на программы среднего профессионального медицинского образования с 915 до 1200 мест, а также обучить 1802 человек по целевому приему. Кроме того, проект предусматривает предоставление жилищных мер поддержки 729 медработникам и направление 164 врачей в отдаленные территории Иркутской области.
Что касается доходов врачей, то, судя по данным Иркутскстата, средняя начисленная зарплата (до вычета налогов), в медицине региона составляет около 80 тысяч рублей в месяц. Врачам на многих позициях предлагают гораздо больше.